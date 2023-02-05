Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı

ALEVLER YAN TARAFINDA BULUNAN FABRİKAYA SIÇRAD

İtfaiye ekiplerinin dört bir yandan müdahale ettiği yangında, plastik fabrikasının bitişiğinde bulunan mutfak dolabı üreten fabrikaya alevler sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan iki fabrikaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık iki buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Yangında ölü veya yaralı olmazken iki fabrikada da maddi hasar meydana geldi.