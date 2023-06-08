Haberler Yaşam Haberleri Çatalca'da tır otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 4 yaralı
Giriş Tarihi: 8.6.2023 13:49 Son Güncelleme: 8.6.2023 13:51

Çatalca'da tır otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Çatalca'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerleri aşarak karşı şeride devrildi. TIR'ın altında kalan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 3 kişi ile TIR şoförü de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çatalca’da tır otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 4 yaralı

TEM Otoyolu Çatalca Gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde saat 19.30 sıralarında yaşanan olayda Edirne istikameti yönündeki Yunus T.'nin kullandığı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

TIR, Salih Yenidede'nin kullandığı otomobilin üzerinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

TIR'ın altına kalan otomobilde bulunan 4 kişinin çıkarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde otomobilde bulunan 3 kişi kurtarılırken, sürücü Salih Yenidede'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, TIR şoförü Yunus T. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından Salih Yenidede'nin cenazesi olaydan yaklaşık 2 saat sonra çıkarılarak morga kaldırıldı.

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Çatalca'da tır otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 4 yaralı
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