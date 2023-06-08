Çatalca’da tır otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Kazada, TIR şoförü Yunus T. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından Salih Yenidede'nin cenazesi olaydan yaklaşık 2 saat sonra çıkarılarak morga kaldırıldı.