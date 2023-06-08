Çatalca’da tır otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 4 yaralı

TEM Otoyolu Çatalca Gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde saat 19.30 sıralarında yaşanan olayda Edirne istikameti yönündeki Yunus T.'nin kullandığı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
TIR, Salih Yenidede'nin kullandığı otomobilin üzerinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, TIR şoförü Yunus T. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından Salih Yenidede'nin cenazesi olaydan yaklaşık 2 saat sonra çıkarılarak morga kaldırıldı.