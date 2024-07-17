Çatalca’da uyuşturucu operasyonu, çok sayıda  kök kenevir ele geçirildi

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yalıköy Mahallesi ile Çilingoz Tabiat Parkının arasında kalan ormanlık arazide yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, öğütücülerle imal edip satıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan istihbarat çalışmasında şüpheliler tespit edildi. Şüpheli S.Ö hakkında yapılan araştırmada Çilingoz tabiat parkında ikamet ettiği tespit edilmesi üzerine bugün operasyon yapıldı.
ÇOK SAYIDA KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan operasyonda 2 bin 120 kök kenevir, 946 bin Türk Lirası, 357 dolar, 115 Euro, 145 sterlin, 4 adet bilezik, 250 gram altın, 70 gram esrar, 50 gram esrar tohumu, 1 adet tabanca, şarjör, 44 adet fisek, 2 adet avtüfeği ele geçirildi.