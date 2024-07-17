Çatalca’da uyuşturucu operasyonu, çok sayıda  kök kenevir ele geçirildi

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yalıköy Mahallesi ile Çilingoz Tabiat Parkının arasında kalan ormanlık arazide yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, öğütücülerle imal edip satıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan istihbarat çalışmasında şüpheliler tespit edildi. Şüpheli S.Ö hakkında yapılan araştırmada Çilingoz tabiat parkında ikamet ettiği tespit edilmesi üzerine bugün operasyon yapıldı.