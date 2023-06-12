Haberler Yaşam Haberleri Çatalca'da yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı
Giriş Tarihi: 12.6.2023 14:19 Son Güncelleme: 12.6.2023 14:21

Çatalca'da yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı

Çatalca'da yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Bölgede hemzemin geçitlerde sinyalizasyon olmadığı için daha önce de benzer kazaların yaşandığı öğrenildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çatalca’da yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı

Çatalca'nın İnceğiz Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen olayda İstanbul'dan Edirne'ye giden yolcu treni Mehmet Durukan'ın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Mehmet Durukan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Durukan'ın Çam-Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede bulunan hemzemin geçitlerinde sinyalizasyon olmadığı için daha önce de benzer kazalar yaşandığı öğrenildi.

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Çatalca'da yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı
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