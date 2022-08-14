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Giriş Tarihi: 14.8.2022 16:01 Son Güncelleme: 14.8.2022 16:02

Çatalca’daki tarlada ceset bulundu

İstanbul Çatalca’da, ayçiçeği tarlasının yanındaki ağaçların altında ceset bulundu...

DHA
Çatalca’daki tarlada ceset bulundu

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ayçiçeği tarlasına giden bir kişi, ağaçların altında hareketsiz yatan kişiyi gördü. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin erkeğe ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin yanında bulunan park halindeki otomobilin geçiş güzergahlarını tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cesedi görerek durumu polise bildiren kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İncelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü...

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Çatalca’daki tarlada ceset bulundu
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