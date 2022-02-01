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Giriş Tarihi: 1.2.2022

Çatı katı yangınında bir kişi öldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Çatı katı yangınında bir kişi öldü
Esenler'de bir binanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Nene Hatun Mahallesi 175 Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşamını yitiren kişinin yanan evde eşi ve oğluyla birlikte yaşayan 62 yaşındaki Vehbi Elmas olduğu belirlendi. Yangın esnasında Elmas'ın evde yalnız olduğu, eşinin ise torunlarına bakıcılık yapmak için kızının evinde bulunduğu öğrenildi.

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Çatı katı yangınında bir kişi öldü
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