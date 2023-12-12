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Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:40

Çatı katına tombala baskını

İstanbul Kağıthane'de bir binanın çatı katını kumarhaneye dönüştürerek tombala oynayan 14 kişi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. Kumar oynayanlara para cezası verilirken, işyeri işletmecisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon anlarını ise polis kamerasıyla görüntüledi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çatı katına tombala baskını

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından Kağıthane'de bir çatı katının kumarhaneye dönüştürdüğü ihbarı üzerine soruşturma açıldı. Söz konusu adresi takibe alan polis ekipleri, özellikle akşam saatlerinde çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti. Bunun üzerine Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan daireye baskın yaptı. Baskında tombala olarak bilinen oyunu oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında numaraları belirleyen tombala makinesinin halen çalıştığı görüldü. Polis kumar oynayan şüphelilere toplam 56 bin 770 lira para cezası kesti. Öte yandan baskın yapılan dairede bulunan tombala makinesi, televizyon ve kamera ile kumar oynatmakta kullanılan materyallere polis tarafından el konuldu. Baskın yapılan mekanın sorumlusu olduğu belirlenen L.P. (43), tombala krupiyeliği yapan A.A. (36), ve O.U. (42) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Daha önceden de emniyette suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Çatı katına tombala baskını
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