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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Çatı katında okey kanlı bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çatı katında okey kanlı bitti
İstanbul Esenler'de bir grup lise öğrencisi, okey oynamak için arkadaşları R.B.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı binanın çatı katında toplandı. R.B.'nin burada sakladığı silah, arkadaşlarına gösterdiği sırada bir anda ateş aldı. Kurşunun hedefi olan Kenan Çeliktenyıldız hayatını kaybetti. Gözaltına alınan R.B. adliyeye sevk edildi. R.B., ifadesinde olayın kazara yaşandığını öne sürdü. R.B'nin silahı adını bilmediği birinden 1 yıl önce aldığı ve olayın ardından da bir arkadaşına verdiği öğrenildi. Yapılan araştırma sonrasında polis silahı ele geçirdi.

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Çatı katında okey kanlı bitti
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