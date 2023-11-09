Çatı katındaki kümesler uyuşturucu bahçesi çıktı

İstanbul polisi geçtiğimiz ay Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ikamet adresi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi.
Kimlik bilgileri belirlenen F.G. isimli şahıs yakalanarak muhafaza altına alındı. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.
ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDI
Polis ekiplerince o gizli bölgede yapılan aramalarda ise; 10 kök saksılara ekili halde toplamda 900 gr Mariuhana, 4 kilo 400 gr uyuşturucu madde ekiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirdi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında 25 Ekim tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.