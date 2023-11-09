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Giriş Tarihi: 9.11.2023 11:16

Çatı katındaki kümesler uyuşturucu bahçesi çıktı

İstanbul Ataşehir’de oturduğu evin çatısına kümes kurup kuş yetiştirdiğini öne süren bir kişinin kümeslerin içerisinde uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince yapılan baskında 10 kök Mariuhana ve 4.5 kilo uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli F.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çatı katındaki kümesler uyuşturucu bahçesi çıktı

İstanbul polisi geçtiğimiz ay Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ikamet adresi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi.

Kimlik bilgileri belirlenen F.G. isimli şahıs yakalanarak muhafaza altına alındı. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şahsın ikamet ettiği apartmanın çatı katı incelendiğinde kuş yetiştiriciliği için çok sayıda kümes ve çeşitli kuş türlerine rastlanıldı. İncelemelerin devamında kümeslerle gizlenmiş bir bölme olduğu belirlendi.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDI

Polis ekiplerince o gizli bölgede yapılan aramalarda ise; 10 kök saksılara ekili halde toplamda 900 gr Mariuhana, 4 kilo 400 gr uyuşturucu madde ekiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirdi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında 25 Ekim tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Çatı katındaki kümesler uyuşturucu bahçesi çıktı
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