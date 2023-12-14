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Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:31 Son Güncelleme: 14.12.2023 16:17

Çatı katından düşen anaokulu öğretmeni hayatını kaybetti

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, 7 katlı binanın çatı katından düşen anaokulu öğretmeni Merve Z.(28), hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Çatı katından düşen anaokulu öğretmeni hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde sabah saatlerinde Düzköy ilçesinde görev yapan anaokulu öğretmeni Merve Z., kardeşiyle birlikte oturduğu 7 katlı apartmanın çatı katından boşluğa düştü. Beton zemine düşen Merve Z., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Savcılık ve polis incelemesi sonrası öğretmenin cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan bir süre önce Ağrı'dan Trabzon'a tayin olan öğretmenin, Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Çatı katından düşen anaokulu öğretmeni hayatını kaybetti
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