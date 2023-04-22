Haberler Yaşam Haberleri Çatı ustaları anne ve kızına dehşeti yaşattı
Giriş Tarihi: 22.4.2023

Çatı ustaları anne ve kızına dehşeti yaşattı

İstanbul’da F.A. ve kızı, evlerinin çatısını iki ustaya yaptırdı. İki usta ertesi gece maskeli olarak eve girip anne ve kızının ellerini, ayaklarını bağladı. F.A.’nın hesabındaki 330 bin lirayı bir kuyumcunun hesabına havale eden iki gaspçı ve yardım eden bir kişi tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çatı ustaları anne ve kızına dehşeti yaşattı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşayan eden anne F.A. ve kızı G.S.A. evlerine tavanda su aktığı için çatılarını tamir ettirmek istedi.



Anne ve kızı mahalleden tanıdıkları iki ustayı çağırdı. Ustalar 9 Nisan günü ücret karşılığında çatı tamirini yapıp, gitti. Ertesi gece anne ve kızı uyuduğu sırada maskeli 2 kişi eve girdi. F.A. ve G.S.A.'nın gözlerini kapatıp ellerini, ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getiren 2 gaspçı, anne F.A.'nın banka hesabındakik 330 bin lirayı bir kuyumcunun hesabına aktardı. Hırsızlar kaçtıktan sonra kendi imkânlarıyla iplerden kurtulan anne kız, hemen polisi aradı.



KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Anne ve kız ifadesinde araçlarının da otoparktan götürüldüğünü belirtirken önceki gün çatıyı tamir eden ustalardan şüphelendiklerini anlattı. Gasp Büro Amirliği ekipleri inşaat ustaları Kerem A. ve Rahmi A.'nın eve giriş çıkışlarını, arabayı otoparktan çaldıklarını, para transferi yapılan kuyumcudan Arslan N.'nin altın aldığı kamera görüntülerinden tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AK Parti'nin Bahçelievler'deki bürosuna silahlı saldırı: Motosikletle ateş açıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi
Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Hedef tahtasına oturtuldu çünkü BAŞARDI... İşte Berat Albayrak'ın 3 tarihi hamlesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı
Bakan Kurum'dan Uydu Kent Projesi ve Yarısı Bizden Kampanyası açıklaması! "İstanbul'un silüeti değişecek"
Sultanahmet Camii'nin restorasyonu tamamladı! Başkan Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşadık
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çatı ustaları anne ve kızına dehşeti yaşattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA