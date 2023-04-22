Çatı ustaları anne ve kızına dehşeti yaşattı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşayan eden anne F.A. ve kızı G.S.A. evlerine tavanda su aktığı için çatılarını tamir ettirmek istedi.Anne ve kızı mahalleden tanıdıkları iki ustayı çağırdı. Ustalar 9 Nisan günü ücret karşılığında çatı tamirini yapıp, gitti. Ertesi gece anne ve kızı uyuduğu sırada maskeli 2 kişi eve girdi. F.A. ve G.S.A.'nın gözlerini kapatıp ellerini, ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getiren 2 gaspçı, anne F.A.'nın banka hesabındakik 330 bin lirayı bir kuyumcunun hesabına aktardı. Hırsızlar kaçtıktan sonra kendi imkânlarıyla iplerden kurtulan anne kız, hemen polisi aradı.Anne ve kız ifadesinde araçlarının da otoparktan götürüldüğünü belirtirken önceki gün çatıyı tamir eden ustalardan şüphelendiklerini anlattı. Gasp Büro Amirliği ekipleri inşaat ustaları Kerem A. ve Rahmi A.'nın eve giriş çıkışlarını, arabayı otoparktan çaldıklarını, para transferi yapılan kuyumcudan Arslan N.'nin altın aldığı kamera görüntülerinden tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.