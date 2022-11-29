Çatı ustasının feci sonu! Kendi çatısını tamir ederken düşüp öldü

Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Tunaboylu sokakta oturan Mehmet Akyüzlü, ikamet ettiği 5 katlı binanın çatısını tamir etmek istedi. Mahallede bulunan nalburdan malzeme alan Akyüzlü esnaf arkadaşının uyarısına rağmen yağmurdan sonra ıslanan çatıya çıktı.

Tamir sırasında ayağı kayan Akyüzlü, aşağı düştü. Akyüzlü'nün düştüğünü gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Akyüzlü, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"İYİ BİR İNSANDI"

Mehmet Akyüzlü'nün arkadaşı İzzet Deniz yaptığı açıklamada: "İyi bir insandı. Dün bizim restoranda çorba içti. Muhabbet ettik. Binanın çatısını yapıyordu. Bizim bir abimizle nalbura eşya almaya gitmişler. 'Bitireyim gitsin' demiş. Arkadaşım arayıp öldüğünü söyledi. Çok üzüldüm" dedi.