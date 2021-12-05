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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Çatı yandı, yol çöktü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Çatı yandı, yol çöktü
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, bir binanın çatı katında meydana gelen doğalgaz sıkışması patlamaya neden oldu. Yıldıztepe Mahallesi 548. Sokak'ta bulunan binada yaşanan olayda, çatı katında kimsenin oturmaması faciayı önledi. Patlama sonrası olay yerine itfaiye ekipleri gelirken, yangına müdahale eden itfaiye aracının bulunduğu noktada da yol çöktü. Yolda açılan deliğin ardından itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın yaşandığı dairenin karşısında yaşayan Esra Ceyhan, "Evde oturuyorduk, bir anda dev gibi bir patlama oldu. Deprem oluyor sandım. Hemen kızım ve babamla birlikte sokağa kaçtık. Çok korkunçtu, Allah bizi kurtardı çünkü resmen ölümle burun buruna geldik" diye konuştu. Bir başka mahalle sakini olan İsmail Terzi ise "Alevleri söndürmek isterken yol çökmeye başladı. Daha sonra itfaiye aracını da çektiler. Fark edilmeseydi göçük altında kalacaktı o kadar insan. Faciadan döndük" ifadelerine yer verdi.

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Çatı yandı, yol çöktü
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