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Giriş Tarihi: 11.3.2024 11:20 Son Güncelleme: 11.3.2024 12:12

Çatı yangını bir kişinin ölümüne neden oldu

İstanbul Beyoğlu’nda 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangının yan binaya sıçraması sonucu evde tek başına yaşayan 68 yaşındaki Adem Bayrak isimli şahısın ölümüne neden oldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çatı yangını bir kişinin ölümüne neden oldu

Ölümle sonuçlanan yangın olayı Ramazana girerken saat 22.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Kömürcü Zeynel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Binanın çatı katında belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyürken, bitişikteki binanın da çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin ilerleyen dakikalarda yaptığı kontrolde, çatı katında tek başına yaşayan Adem Bayrak'ın(68) cansız bedenine ulaşıldı. Adem Bayrak'ın cansız bedeni, polisin incelemelerinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattı.

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Çatı yangını bir kişinin ölümüne neden oldu
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