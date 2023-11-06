Çatıda çalışırken bastığı alan çökünce merdiven boşluğuna düşüp öldü

Nevşehir'in Mehmet Akif Ersoy mahallesi Leyla sokakta bulunan 5 katlı bir inşaatta meydana gelen olayda inşaatın çatısına döşenecek membran kaplamaları takmak için çatıya çıkan işçi Yaşar T. (63) ağırlığa dayanamayan çatının çökmesiyle merdiven boşluğuna ardından da zemine düştü.

Olay yerindeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yaşar T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından talihsiz işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.