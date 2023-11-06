Haberler Yaşam Haberleri Çatıda çalışırken bastığı alan çökünce merdiven boşluğuna düşüp öldü
Giriş Tarihi: 6.11.2023 11:51 Son Güncelleme: 6.11.2023 12:02

Çatıda çalışırken bastığı alan çökünce merdiven boşluğuna düşüp öldü

Nevşehir'de bir inşaatın çatısının çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Çatıda çalışırken bastığı alan çökünce merdiven boşluğuna düşüp öldü

Nevşehir'in Mehmet Akif Ersoy mahallesi Leyla sokakta bulunan 5 katlı bir inşaatta meydana gelen olayda inşaatın çatısına döşenecek membran kaplamaları takmak için çatıya çıkan işçi Yaşar T. (63) ağırlığa dayanamayan çatının çökmesiyle merdiven boşluğuna ardından da zemine düştü.
Olay yerindeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yaşar T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından talihsiz işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şimdiden pazarlığa tutuştu!
Türkçe'deki adı "Ş" harfiyle başlayan tek ülkeye haritadan bakarsanız, ülkenin üzerinden hangisinin geçtiğini görürsünüz?
FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek: Yahudi okuluna moral ziyareti
İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır? | MİLYONER 1 MİLYON TL'LİK SORU
Real Madrid, Rayo Vallecano'yu geçemedi! Carlo Ancelotti Arda Güler'e süre vermedi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrail zulmüne karşı çıkan Yahudi kadın Londra'da tutuklandı!
Bay Bay Kemal
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sert tepki: Teröristlere selam gönderdiler
Kılıçdaroğlu’na böyle baskı yapmışlar: Çekilemezsin, izin vermiyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Çatıda çalışırken bastığı alan çökünce merdiven boşluğuna düşüp öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA