Ailesinin haber alamadığı yaşlı adamın cansız bedeni çatıda bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yer alan 6 katlı apartmanın çatı katında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Emekli Turgut Çetek'ten haber alamayan yakınları bölgede uzun süre aradı ancak bulamadı.
ÇATIDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yakınları son alarak Turgut Çetek'i bulmak için binan çatı katını kontrol etti. Çetek'i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.