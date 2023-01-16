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Giriş Tarihi: 16.1.2023 10:59 Son Güncelleme: 16.1.2023 11:20

Ailesinin haber alamadığı yaşlı adamın cansız bedeni çatıda bulundu

Antalya’da ailesi tarafından gün içerisinde kendisinden haber alınmayan ve her yerde aranan Turgut Çetek’in (67) cansız bedeni çatıda bulundu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ailesinin haber alamadığı yaşlı adamın cansız bedeni çatıda bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yer alan 6 katlı apartmanın çatı katında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Emekli Turgut Çetek'ten haber alamayan yakınları bölgede uzun süre aradı ancak bulamadı.

ÇATIDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yakınları son alarak Turgut Çetek'i bulmak için binan çatı katını kontrol etti. Çetek'i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan diğer yakınları ise olay yerine geldi. Yapılan araştırmada Çetek'in bozulan günısıyı tamir etmek için çatıya çıktığı öğrenildi. Cenaze polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Ailesinin haber alamadığı yaşlı adamın cansız bedeni çatıda bulundu
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