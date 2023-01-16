Ailesinin haber alamadığı yaşlı adamın cansız bedeni çatıda bulundu

Acı haberi alan diğer yakınları ise olay yerine geldi. Yapılan araştırmada Çetek'in bozulan günısıyı tamir etmek için çatıya çıktığı öğrenildi. Cenaze polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.