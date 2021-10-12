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Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:29 Son Güncelleme: 12.10.2021 11:38

Çatıda zulalanan uyuşturucu Ateş’in burnuna takıldı

ABBAS ÇAKAR
Çatıda zulalanan uyuşturucu Ateş’in burnuna takıldı

Kocaeli Başiskele İlçesinde, bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında, çatıda zulalanmış uyuşturucu, Jandarma Detektör köpeği Ateş tarafından bulunarak ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, Başiskele İlçesi Yuvacık Fatih Mahallesinde B.B isimli bir kişinin evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğuna dair alınan duyumlar üzerine, şüphelinin evine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda kullanılan Jandarma Detektör Köpeği Ateş, çatı kısmında gerçekleştirilen aramalarda bazı noktalara tepki verdi. Ateş'in tepki verdiği noktalarda yapılan kontrollerde 6 kavanoz içerisinde 725 gram kubar esrar ile birlikte uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi Olayla ilgili gözaltına alınan B.B. adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

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Çatıda zulalanan uyuşturucu Ateş’in burnuna takıldı
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