Çatıda zulalanan uyuşturucu Ateş’in burnuna takıldı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, Başiskele İlçesi Yuvacık Fatih Mahallesinde B.B isimli bir kişinin evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğuna dair alınan duyumlar üzerine, şüphelinin evine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda kullanılan Jandarma Detektör Köpeği Ateş, çatı kısmında gerçekleştirilen aramalarda bazı noktalara tepki verdi. Ateş'in tepki verdiği noktalarda yapılan kontrollerde 6 kavanoz içerisinde 725 gram kubar esrar ile birlikte uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi Olayla ilgili gözaltına alınan B.B. adli kontrol kararı ile serbest kaldı.