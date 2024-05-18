Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti... “3 ay sonra evlenecekti”

Olay, önceki gün Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Reklam tabelası ölçüsü almak için bir oto servisinin çatısına çıkan Murat Kartal, bastığı plastik malzemenin kırılması sonucu 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Başından yaralanıp, kanlar içinde kalan Kartal, ihbarla çağrılan ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
Burada ilk müdahalede bulunulan Kartal, ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve tedavi altına alınan işçi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.