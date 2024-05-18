Haberler Yaşam Haberleri Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti... “3 ay sonra evlenecekti”
Giriş Tarihi: 18.5.2024 13:08 Son Güncelleme: 18.5.2024 13:36

Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti... “3 ay sonra evlenecekti”

Gümüşhane'de reklam tabela ölçüsü almak için oto servisine ait çatıya çıkan Murat Kartal (27) bastığı plastik malzemenin kırılması sonucu 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, nişanlısıyla Ağustos ayında yapacakları düğün hazırlığında olduğu öğrenilen Kartal’ın cenazesi, bugün öğlen saatinde  Kemaliye Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti... “3 ay sonra evlenecekti”

Olay, önceki gün Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Reklam tabelası ölçüsü almak için bir oto servisinin çatısına çıkan Murat Kartal, bastığı plastik malzemenin kırılması sonucu 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Başından yaralanıp, kanlar içinde kalan Kartal, ihbarla çağrılan ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Burada ilk müdahalede bulunulan Kartal, ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve tedavi altına alınan işçi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti... “3 ay sonra evlenecekti”
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