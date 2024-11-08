Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Kırşehir'de çalıştığı fabrikanın çatısında çalışan kaynak işçisi dengesini kaybederek zemine düştü. Yaşanan feci olayda işçi hayatını kaybetti. Çalıştığı lastik fabrikasına ait bir deponun çatısında kaynak yapan Murat Güzel (41) dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştü. Kazayı gören işçilerin 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler Güzel' in hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç adamın ölüm haberi iş arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.