Çatıdan düşen kar kütlesi az daha can alıyordu!

Türkiye genelinde olduğu gibi, Kocaeli'nde de geçtiğimiz hafta sonu etkili olan ve hafta içi de devam eden yoğun kar yağışı, yerini soğuk ve yer yer sağanak yağışlı havaya bıraktı. Ancak, kar yağışı sonrası, çatıda biriken kar kütleleri ve sarkıtlar, kimi zaman büyük tehlikelere yol açabiliyor.

SON ANDA KURTULDULAR



Kandıra ilçe merkezinde, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda, eriyen kar kütlelerinin ne kadar büyük tehlikelere yol açabileceğini, hatta can kaybı ile sonuçlanacak olaylara bile neden olabileceğini açıkça gözler önüne serdi. Annesi Sevdiye Koçyiğit'i de yanına alarak markete giden Kandıra Devlet Hastanesi Personellerinden Hasan Koçyiğit, 41 UR 655 plakalı aracını park ettikten hemen sonra, aracından indi. Market önünde annesi Sevdiye Koçyiğit'in inmesini beklediği esnada, bina üzerinde biriken kar kütlesi bir anda araç üzerine düştü. Durumu fark eden yaşlı kadın, hemen araca geri döndü. Bu esnada ikinci bir kar kütlesi daha geldi. Olayda Sevdiye Koçyiğit hafif olarak omuzundan yaralandı. Ancak, düşen kar kütlesi nedeniyle aracın ön camı kırılırken, tavanda da çökmeler meydana geldi.

GÜVENLİK KAMERSINA YANSIDI



Bir güvenlik kamerasına yansıyan o anlara ait görüntüler ise herkesi kar yağışı sonrası çatıdan düşebilecek kar kütlesi ve buz sarkıtlarına çok dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayla ilgili konuşan Hasan Koçyiğit, " Çok şükür cana bir şey gelmedi. Annem omzundan hafif yaralandı. Durumu iyi, ancak araçta 10 bin lira civarında bir hasar oluştu. Hemen götürüp yaptırdık" dedi.