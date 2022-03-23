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Giriş Tarihi: 23.3.2022 23:06

Çatıdan düşen kar kütlesinin altında can verdi

İHA
Çatıdan düşen kar kütlesinin altında can verdi

Bitlisin Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 79 yaşındaki Rıfat Gökçe hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Tatvan Hizan Durağı mevkiinde bulunan evinden dışarı çıkan 79 yaşındaki Rıfat Gökçe, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı. Vatandaşların yardımıyla ekiplerin karın altından çıkardığı yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bitlis'teki yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çatılarda biriken karlardan dolayı tehlike arz ediyor. Çatıdan düşen karlar yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşarken yetkililer ve bina sahipleri bu konuda hiçbir önlem almaması dikkat çekiyor.

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Çatıdan düşen kar kütlesinin altında can verdi
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