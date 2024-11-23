Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 49 il için gönderdiği sarı kod uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'da çadırlar uçtu, yollar ve işyerlerini su bastı, ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi ve hava yollarında aksamalar yaşandı.Beşiktaş'ta bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağaç elektrik hatlarını da kopardı, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.Kartal'da, sağanak ve şiddetli rüzgârın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Kâğıthane'de, sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisinde mahsur kalan araç kurtarıldı.Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kuvvetli lodos ve fırtınanın etkisiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşandı.Antalya'da çıkan hortum 100 dönüm alan üzerine kurulu serayı yıktı, sera kullanılamaz hale geldi.Kocaeli'nde ise sağanak ve fırtına, tekneleri batırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde ulaşım aksadı.