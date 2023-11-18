Çatılardan balkonlara atlayıp evleri soydu… Boynundaki dövmeden yakaladılar

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; son bir ay içerisinde Şişli İlçesi'nde 12 adrese girerek hırsızlık yapan kişinin kimliğini, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit etti. Boynundaki dövmeden kimliği saptanan hırsızın, binaların içerisine girdikten sonra çatılardan balkonlara atlayıp adreslere girdiği tespit edildi. Adreslerden dizüstü bilgisayar, cep telefonu, iki bin 400 euro, 410 dolar ve ziynet eşyaları çalan E.D. isimli hırsız yakalanarak gözaltına alındı. "Evden Hırsızlık" adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.