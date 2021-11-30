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Giriş Tarihi: 30.11.2021 12:42 Son Güncelleme: 30.11.2021 13:11

Çatısını onarmak isterken canından oldu

ABBAS ÇAKAR
Çatısını onarmak isterken canından oldu

Kocaeli Derince İlçesinde oturan ve lodosun zarar verdiği çatısını onarmaya çalışan 65 yaşındaki Turan Usta, bu esnada etkisini daha da arttıran lodos nedeniyle, çatı ile birlikte havalanıp yere düştü. Olayda ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Pazartesi gününün ilk saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli lodos, Kocaeli'nde 2 can aldı. Önceki gün Gebze İlçesinde, lodosun zarar verdiği fabrika çatısı onarırken dengesini kaybederek yere düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yurdal Gökçe(41)nin ardından, akşam geç saatlerde Derince İlçesinde ikinci bir olay daha yaşandı. Derince Sırrıpaşa Mahallesi Kaçar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada oturan ve zarar gören çatıya ait malzemeleri uçmaması amacıyla sağlamlaştırmak isteyen Turan Usta(65), bu esnada daha da şiddetli lodos nedeniyle, hemen altındaki metal yapı malzemeleri ile havalanarak metrelerce uzakta bulunan Nato Çaddesi üzerine düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta'nın cenazesi Derince Merkez Camiinde kılınacak ikindi namazı sonrası Derince Mezarlığında toprağa verilecek.

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Çatısını onarmak isterken canından oldu
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