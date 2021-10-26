Çatışırken balkondaki vatandaşı öldürmüşlerdi

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak üzerinde 20 Ekim 2020'de meydana gelen olayda, Faruk Türk, ayrılma aşamasında olduğu eşinin babası Mehmet Akdemir ile karşılaştı. İkili arasında bir anda başlayan sözlü tartışma aniden kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine silah çekerek ateş etmeye başladı. Bu esnada sokak üzerinde oturan ve dışarıdan gelen sesleri duyunca meraklanıp balkona çıkan Taner Çakmak başından vuruldu. Başına isabet eden saçmalar ile kanlar içerisinde kalan Çakmak, olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili damat Faruk Türk ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Faruk Kahraman, olaya karışan kayınpeder Mehmet Akdemir ve saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen Ercan B. yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemleri sonrası Mehmet Akdemir ile Ecan B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, Faruk Türk ile arkadaşı Faruk Kahraman tutuklandı.

KARAR AÇIKLANDI

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili görülen davaya tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar ile avukatları katıldı. Yapılan son savunmalar sonrasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme Heyeti Faruk Türk'e, Taner Çakmak'a karşı olası kastla öldürme suçundan 17 yıl 6 ay, Mehmet Akdemir'e karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezası olmak üzere toplam 23 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Faruk Kahraman'a ise Taner Çakmak'a karşı olası kastla insan öldürme suçundan 17 yıl 6 ay, Mehmet Akdemir'e karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Olayda damadı ile tartışan ve silahlı çatışmaya giren Mehmet Akdemir'e ise Faruk Türk ve Faruk Kahraman'a karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlemesi sebebiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Olayda Mehmet Akdemir'in saklanmasına yardım ettiği iddiası ile tutuksuz yargılanan Ercan B. hakkında ise beraat karar çıktı.