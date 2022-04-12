Çatışma ortasında kalan İranlı turist kadın öldü

İranlı turistin ölümüyle sonuçlanan kanlı hesaplaşma Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi Bali Paşa Yokuşu'nda Cumartesi gecesi yaşandı. İddiaya göre bir silahlı saldırgan, izini sürdüğü husumetlisine pusu kurdu. Hedefindeki kişiyi gören saldırgan silahını çıkarıp tetiğe bastı. Silah seslerinin yankılanmasıyla hedefteki adam da silahıyla karşılık vermeye başladı. Kurşunların havada uçuştuğu anlarda oteline doğru yürümekte olan 66 yaşındaki İranlı turist Zehra Yadegari göğsünden vurularak ağır yaralandı. Eşi ve gelini ise sinir krizi geçirip yardım çığlıkları attı.
İranlı turistin kanlar içerisinde yere yığılmasıyla, birbirlerini öldürmek için kurşun yağdıran şüpheliler, kıllarına dahi zarar gelmeden olay mahallini terk edip kayıplara karıştı. Çatışmanın duyulmasıyla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Ağır yaralı durumdaki Yadegari, olay yerinde yapılan acil müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. 66 yaşındaki İranlı turist, hastanede yapılan bütün müdahalelerin ardından kurtarılamadı. Turistin ölümünün ardından çalışmalarını genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, izini sürdükleri şüphelileri yakalamak için bölgede bulunan güvenlik kameralarını detaylı incelemeye aldı.