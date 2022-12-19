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Giriş Tarihi: 19.12.2022 18:24 Son Güncelleme: 19.12.2022 19:39

Çatışma yaşanan mekanın camlarını kırdılar

Adapazarı'nda 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmadaki mekanlardan birinin camları olayda ölen gencin ailesi tarafından kırıldı.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Çatışma yaşanan mekanın camlarını kırdılar

Adapazarı Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü 2 eğlence mekanında geçen Cumartesi gece yarısı meydana gelen olayda silahlı çatışma çıkmış ve 21 yaşındaki Ahmet Toykar hastanede yaşamını yitirmişti. Yaşanan kanlı olay sonrasında genç yaşta toprağa verilen gencin bir yakını akşam saatlerinde Adnan menderes Caddesi'ne geldi ve olaya karışan bir mekanın camlarını taşlarla kırdı. Yaşanan olay sonrasında polis çalışma başlattı.

NE OLMUŞTU!

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanlarında çalışanlar müşterilerin tamamı gittikten sonra tartışmaya başladı. Gece saat 01.00 sırasında başlayan tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar birbirine girdi. Olay sırasında 21 Ahmet Toykar, 29 yaşındaki M.Ş., 44 yaşındaki C.Y., 45 yaşındaki N.C., 42 yaşındaki B.G., 32 yaşındaki İ.K. ve 50 yaşındaki T.K. ateşli silah ve aldıkları darbelerle yaralandı. Aşırı kan kaybeden 21 Ahmet Toykar kaldırıldığı hastanede can verdi.

30 BOŞ KOVAN

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanan kanlı olay sonrasında her iki mekanda çalışan 6'sı hastanede 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilirken, olayda kullanılan tabanca ve tüfeklerden 30 boş kovan polis tarafından toplandı.

ADLİYEYE SEVK

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan 16 kişi sağlık kontrolü sonrasında geniş güvenlik önlemleriyle Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi. Hastanede bulunan ve halen tedavisi süren 4 kişi ise sağlık durumları iyileştikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Çatışma yaşanan mekanın camlarını kırdılar
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