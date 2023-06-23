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Giriş Tarihi: 23.6.2023 10:58 Son Güncelleme: 23.6.2023 11:05

Çatışmada yoldan geçen 5 kişi vuruldu: 1 ölü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Pompalı tüfek ve silahların kullanıldığı silahlı kavgada yoldan geçerken vurulan 5 kişiden 1’i yaşamını yitirdi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Çatışmada yoldan geçen 5 kişi vuruldu: 1 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Pompalı tüfek ve silahların kullanıldığı silahlı kavgada yoldan geçerken vurulan 5 kişi yaralandı. Zanlılar, kaçıp kayıplara karışırken yaralılardan Burak Ali Yılmaz, yaşamını yitirdi, diğer 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

MOTOSİKLETTE VURULDU

Olay, önceki gece Ceyhan'ın Aydemiroğlu Mahallesi, Mahir Alp Boydak Bulvarı'nda meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş açarken, iddiaya göre, o sırada yoldan geçen Cihan M., Diyar B., Sedat U., Mahsup H. ile motosikletiyle seyir halindeki Burak Ali Yılmaz, vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı.

ZANLILAR ARANIYOR

Çevredekilerin yaralandığını gören şüpheliler gecenin karanlığından faydalanıp kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burak Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, 4 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Diyar B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

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Çatışmada yoldan geçen 5 kişi vuruldu: 1 ölü
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