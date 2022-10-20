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Giriş Tarihi: 21.10.2022

Çatışmanın nedenı 3 mılyon dolarlık elmas

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçen pazartesi gecesi, iki grubun film sahnelerini aratmayan kovalamacasının altından milyon dolarlık elmaslar çıktı. İddiaya göre, H.B. (57), G.B. (55), O.E. (30), K.D. (23), M.K. (40) ve H.B.'ye ait 2 milyon 900 bin dolar değerindeki elmasları satın alma bahanesiyle bir evde buluşan A.Y. (25), G.K. (25), A.E. (22), grubu silahla gasp edip otomobille kaçtı. Kaçanların peşine düşen gasp edilen grup, Yahşi Kavşağı'nda diğer otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu. Çıkan çatışmada yaralanan olmazken, polis elmaslara el koydu. 6 şüpheliden A.Y. ile G.K. tutuklandı.

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Çatışmanın nedenı 3 mılyon dolarlık elmas
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