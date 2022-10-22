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Giriş Tarihi: 22.10.2022

Çatışmanın ortasında kaldı hayatını kaybetti

Çatışmanın ortasında kaldı hayatını kaybetti
Pendik'te işten eve dönerken iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalan bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şeyli Mahallesi Mevlana Caddesi'nde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup, bulundukları araçlardan birbirlerine silahla ateş açtı. Bu sırada işten evine dönen Şahset Beşdaş (53), çatışmanın arasında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Beşdaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çatışmanın taraflarından 1 kişinin de yaralı olarak hastanede gözetim altında olduğu öğrenildi.

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Çatışmanın ortasında kaldı hayatını kaybetti
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