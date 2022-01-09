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Giriş Tarihi: 9.1.2022 22:51

Çatıya çıkan danayı indirmek isterken hayatını kaybetti

AA
Çatıya çıkan danayı indirmek isterken hayatını kaybetti

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çatıya çıkan danayı bulunduğu yerden almak isteyen Ahmet Ulukale (45), sacdan yapılı çatının çökmesiyle hayvanla birlikte düşerek yaşamını yitirdi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çatıya çıkan danayı indirmek isterken düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çakırkaş köyünde yaşayan Ahmet Ulukale'nin (45) kamyonetinden indirdiği dana kaçarak zeminle aynı seviyede olan ağılın çatısına çıktı.

Danayı bulunduğu yerden almak isteyen Ulukale, sacdan yapılı çatının çökmesiyle hayvanla birlikte düştü.

Ağır yaralanan Ulukale, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ulukale, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Çatıya çıkan danayı indirmek isterken hayatını kaybetti
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