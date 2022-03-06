Çatıyı onarırken canından oldu

Olay, Arsin ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait fabrikanın hasar gören çatısını tamir eden Mesut Göl (34), plastik çatı kaplamasının kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine yüz üstü düştü. Fabrikada bulunan işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Göl'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Mesut Göl'ün cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.