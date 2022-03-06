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Giriş Tarihi: 6.3.2022 15:16 Son Güncelleme: 6.3.2022 15:35

Çatıyı onarırken canından oldu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Çatıyı onarırken canından oldu

Trabzon’un Arsin ilçesindeki bir firmaya ait işyerinin çatıyı onarırken plastik aksamın kırılması sonucu 15 metreden düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Arsin ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait fabrikanın hasar gören çatısını tamir eden Mesut Göl (34), plastik çatı kaplamasının kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine yüz üstü düştü. Fabrikada bulunan işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Göl'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Mesut Göl'ün cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Çatıyı onarırken canından oldu
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