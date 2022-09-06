Oğlu kazada ölen babanın feryadı: Cavit bizi bırakıp gitme ne olur!

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Cavit Özyiğit hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Otomobil sürücüsü de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araçları çekici yardımıyla otoparka çekti.