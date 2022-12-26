Çay bahçesinde cinayet

Kocaeli'ninGölcük ilçesinde öldürülen Kıymet Budak'ın (35) gözaltına alınan eşi Ş.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, önceki gece, Halıdere Mahallesi D-100 Karayolu üzerindeki çay bahçesinde, saat 01.00 sıralarında yaşandı. Kıymet Budak, restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Ş.B. tarafından tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden kadının eşi Ş.B. ve ağabeyi N. B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. tutuklanırken, ağabeyi N.B., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kıymet Budak'ın eşi tarafından öldürülmesi de restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.