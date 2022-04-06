İstanbul Polisi; Güngören İlçesi'ne bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir sokak içerisinde "Çay Evi" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde sahte içki bulunduğunu tespit etti. İş yerinin merdiven altı bölmesinde yapılan kontrollerde sekiz şişe sahte bandrollü sahte içki, üç adet bir litrelik pet şişeler halinde üç litre sahte içki imalatında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi S.A. (48) hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.





“Çay Evi” süsüyle sahte içki satışı yaparken suçüstü yakalandı | Video