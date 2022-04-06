Haberler Yaşam Haberleri “Çay Evi” süsüyle sahte içki satışı yaparken suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 6.4.2022 10:12 Son Güncelleme: 6.4.2022 10:34

“Çay Evi” süsüyle sahte içki satışı yaparken suçüstü yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Çay Evi” süsüyle sahte içki satışı yaparken suçüstü yakalandı

İstanbul’da “Çay Evi” olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde sahte içki satışı yapıldığı saptandı. Adrese baskın yapıldı. Sekiz şişe sahte bandrollü sahte içki ve üç litre sahte içki imalatında kullanılan etil alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; Güngören İlçesi'ne bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir sokak içerisinde "Çay Evi" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde sahte içki bulunduğunu tespit etti. İş yerinin merdiven altı bölmesinde yapılan kontrollerde sekiz şişe sahte bandrollü sahte içki, üç adet bir litrelik pet şişeler halinde üç litre sahte içki imalatında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi S.A. (48) hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

“Çay Evi” süsüyle sahte içki satışı yaparken suçüstü yakalandı | Video

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“Çay Evi” süsüyle sahte içki satışı yaparken suçüstü yakalandı
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