Çay ocağındaki çatışmada 2 kişi ölmüştü... 3 gözaltı

İstanbul Eyüpsultan'da 4 ay önce bir çay ocağında iki grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi ölmüş olayla alakası olmayan ve yoldan geçen 5 kişi ise yaralanmıştı. Konuyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada çay ocağına giden 4 kişilik grup peş peşe ateş açtı ve iş yeri sahibi Hasan Can yaralandı. Onun karşılık vermesi sonucu ise gelen gruptan Alpay Gökal ağır yaralandı. Yaralı iki şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken polis ilk gruptan kalan 3 kişinin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda şüphelilerden Alparslan A. gözaltına alınıp tutuklandı. Önceki gün yapılan operasyonda ise Yiğit K. ve Enescan A. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat günü İslambey Mahallesi'ndeki bir çay ocağının önünde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin çalışma yürüttü. Yapılan incelemede, amcası tarafından işletilen çay ocağında bulunan Hasan Can'ın (32), alacak verecek meselesinden husumetli olduğu Yiğit K. (22) ve beraberindeki Alpay Gökal (25), Alparslan A. (26) ve Enescan A. (19) ile tartıştığı anlaşıldı. Tartışmanın büyümesinin ardından tarafların birbirine silah çektiği, çıkan kavgada Hasan Can ile karşı gruptaki Alpay Gökal'ın yaralandığı ve daha sonra kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği, Yiğit K, Alparslan A. ve Enescan A'nın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

ALAKASIZ 5 KİŞİ YARALANDI

Ayrıca çıkan çatışmada olayla ilgisi olmayan ve olay sırasında bölgeden geçen 5 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralanan 5 kişiden birinin yaşı küçük çocuk olduğu öne sürüldü.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüler ve saha çalışmasının ardından kaçan şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, Alparslan A'yı 9 Mart günü yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından 10 Mart günü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, firari Yiğit K. ile Enescan A. da önceki gün gözaltına alındı. Yakalanan Yiğit K'nin üzerinde, olayda kullandığını beyan ettiği bir adet tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN ŞOK SÖZLER

Şüphelilerden birisi adliyeye sevk edilirken "Bizi kiralıklarla uğraştırmayın yüreğiniz yetiyorsa kendiniz gelin" dediği görüldü.