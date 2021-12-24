Çay yerine 1 kilo Kokain çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa İlçesi'nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir restoran içerisinde tedirgin davranışlar sergileyen bir kişinin valizinde arama yaptı. Çay paketinin içerisine gizlenmiş halde 1 kilo 123 gram Kokain maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 700 lira nakit para ile 1 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan C.E.K. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.