Çaya gençlik aşısı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iştiraklerinden olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), önümüzdeki 5 yıllık stratejisini belirledi. Türk çayının karşı karşıya olduğu tehditlere dikkati çeken ÇAYKUR, ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yasadışı yollarla Türkiye'ye kaçak çay getirildiğini belirtirken, bu durumun tüketicilerin damak tadını bozduğunu ve vatandaşın Türk çayıyla ilişkisini zayıflattığını aktardı. Planda 26 yaş altı genç kuşak tüketicilerde çay tüketim miktarının diğer yaş gruplarına göre daha düşük olduğu, kahve tüketiminin yaygınlaştığı kaydedildi. Plana göre, genç kuşağın çay ile ilişkisinin zayıf olması çayın geleceği için tehdit oluşturuyor, bu kapsamda da çayı genç kuşaklarla buluşturacak projeler hazırlanacak. Kahve tüketicilerinin bu ürüne yönelme sebepleri üzerinde pazar araştırması yapılarak alternatif çalışmalar geliştirilecek. Zincir marketlerin vatandaşlar tarafından daha çok tercih edildiği, marketlerin kendilerine ait çay markalarıyla pazardan elde ettikleri payı yıllar içinde artırdığı da belirtilerek, "Marketler sektördeki diğer kuru çay üreticilerinden çay temin ettikleri için ÇAYKUR'un pazar payı olumsuz olarak etkilenecektir. Zincir mağazalarla anlaşma zemini oluşturacak çalışmalara ve market markaları ile mücadelede kurumsal markaya yatırım yapılmaya devam edilmeli" denildi.