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Giriş Tarihi: 11.6.2024 11:02 Son Güncelleme: 11.6.2024 11:11

Çaycuma-Filyos karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı

Zonguldak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Çaycuma-Filyos karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesine bağlı Filyos yolu üzerinde Necati Öcebe (22) isimli şahsın kullandığı araç, Filyos Beldesinden Çaycuma istikametine seyir halindeyken Gökçeler köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan evin duvarına çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, meydana gelen kaza sonrası olay yerine ambulans ekipleri sevk edilirken, sürücü Necati Öcebe tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Meydana gelen kazada araçta bulunan Tolga T. (22) ile Murat B, (24) isimli şahıslar ise Çaycuma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Çaycuma-Filyos karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı
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