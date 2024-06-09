Çaycuma’da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla büyük bir tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardı. Operasyonda yüzlerce sikke, heykel, biblo gibi tarihi eser niteliğindeki eşyalar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Çaycma İlçesi mülki sınırları içerisinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden A.K ve E.K isimli 2 şüpheli şahsa ait işyeri, ikametgah ve araç içerisinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan arama sonucunda bin 271 adet altın olduğu değerlendirilen sikke, 6 adet gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet gümüş renkli heykel, 1 adet gümüş olduğu değerlendirilen kolye ucu, 1 adet gümüş olduğu değerlendirilen insan başlı aslan biblosu, 2 parça halinde değerli maden olabileceği değerlendirilen taş parçaları, 1 adet altın olduğu değerlendirilen taşlı yüzük, 12 adet 9X19 milimetre çapında tabanca fişeği, yılan kamera ve aparatları olduğu değerlendirilen cihaz, görüntü aktarma ekranı, 5 adet define arama dedektörü ve aparatları, 3 adet el dedektörü ve aparatları, 2 adet hassas terazi, 2 adet harici hard disk, 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda A.K. isimli şüpheli şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmış, Adli Makamlara sevk edilen E.K isimli şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.