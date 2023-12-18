Çaycuma’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Araç içinde olan genç kadın Sudenur Garip ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma ve Filyos Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki genç kıza yaptıkları müdahalesinde hayatını kaybettiği tespit edildi.