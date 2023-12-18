Çaycuma’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova-Filyos karayolunun Gökçeler köyünde Filyos beldesine seyir halinde olan 23 yaşındaki Sudenur Garip'in idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce takla attı, sonrasında ise yol kenarındaki çalılık alana devrilerek durabildi.
Araç içinde olan genç kadın Sudenur Garip ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma ve Filyos Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki genç kıza yaptıkları müdahalesinde hayatını kaybettiği tespit edildi.