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Giriş Tarihi: 18.12.2023 14:15 Son Güncelleme: 18.12.2023 14:17

Çaycuma'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Gökçeler köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Çaycuma’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova-Filyos karayolunun Gökçeler köyünde Filyos beldesine seyir halinde olan 23 yaşındaki Sudenur Garip'in idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce takla attı, sonrasında ise yol kenarındaki çalılık alana devrilerek durabildi.

Araç içinde olan genç kadın Sudenur Garip ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma ve Filyos Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki genç kıza yaptıkları müdahalesinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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Çaycuma'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
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