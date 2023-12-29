Çaycuma’daki cinayetin detayları ortaya çıkıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Muharremşah Köyü'nde akşam saatlerinde 33 yaşında olduğu öğrenilen ve Nevşehir ilinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D., dini nikahlı eşi olan 41 yaşındaki Yeliz Yolcuoğlu'nu ormanlık alanda 10 el ateş ederek öldürdü.

İZNE ÇIKMIŞ, DİNİ NİKAHLI EŞİYLE BİRLİKTE YAŞAMIŞ

Nevşehir ilinde bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görev yapan Muhammet D., birliğinden izin alarak Çaycuma ilçesine bağlı Muharremşah Köyü'ne gelerek dini nikahla birlikte yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu'nun evine geldi. Muhammet D., ile Yeliz Yolcuoğlu arasında sözlü başlayan tartışma giderek büyüyerek ortamın daha da gerilmesine yol açtı.

2 SİLAHLA ORMANLIK ALANDA 10 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın giderek büyümesiyle birlikte Muhammet D., iddiaya göre Yeliz Yolcuoğlu'nu sürükleyerek ormanlık alana getirdiği ve bu sırada üzerinde bulunan 2 adet silahla Yeliz Yolcuoğlu'na burada 10 el ateş etti. Muhammet D.'nin silahından çıkan kurşunlar Yolcuoğlu'nun boyun ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Yolcuoğlu, kanlar içinde kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

VURDUKTAN SONRA OLAY YERİNDEN KAÇTI, 112'Yİ ARAYARAK KENDİNİ İHBAR ETTİ

Muhammet D, Yeliz Yolcuoğlu'nu vurduktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı. Karanlık ortama kaçan ve olay yerinden izini kaybettiren D., daha sonra 112'yi arayarak kendisini ihbarda bulundu. Daha sonra olay yerine 112 Acil Sağlık ile çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ön inceleme sonrasında Yeliz Yolcuoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

2 TABANCASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden Yeliz Yolcuoğlu'nun cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekiplerince 2 silahıyla gözaltına alınan Muhammet D.'nin jandarmada ifadesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen cinayette Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D., ile hayatını kaybeden Yeliz Yolcuoğlu'nun 2019 yılından bu tarafa dini nikahlı olarak birlikte yaşadıkları ve 3 yaşında erkek çocukları olduğu ifade edildi. Jandarma olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.