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Giriş Tarihi: 26.7.2022

Çayır tırtılı yayılıyor

Trakya bölgesini saran çayır tırtılı Kocaeli’nde ayçiçeği tarlalarında da görüldü. Zararlının yayılması üzerine Kandıra ve İzmit’te ilaçla mücadele başlatıldı

İHA
Çayır tırtılı yayılıyor
Kocaeli genelinde 15 bin 236 dekarlık alanda ayçiçeği, 29 bin 136 dekar alanda yonca bitkisi yetiştiriliyor. Ayçiçeği çayır tırtılı zararlısının Kandıra ve İzmit ilçelerinde de ortaya çıktığı öğrenildi. Yaprak, çiçek, tomurcuk ve sürgünde zarara sebebiyet veren ayçiçeği çayır tırtılı zararlısına karşı yürütülen sürvey çalışmaları neticesinde, Kandıra'da ayçiçeği tarımının yapıldığı alanlarda yaklaşık olarak 750 dekarlık alanda ayçiçeği çayır tırtılı zararlısı ve zarar belirtisi gösteren ayçiçeği tarlaları tespit edildi. İzmit ilçesindeyse Akmeşe, Bağlıca, Düğmeciler mahallerinde ekonomik zarar eşiğinin altında olmak koşuluyla toplamda 100 dekara yakın alanda zararlı tespit edildi. İl genelinde ayçiçeği ekiliş alanlarında toplamda yüzde 5'e varan oranda zarar mevcut olduğu öğrenildi. Kocaeli il genelinde 29 bin 136 dekar yonca ekiliş alanlarında, yaklaşık olarak 250 dekar yonca tarımı alanında zararlı tespit edildi. Zarar oranının ise yüzde 1 olduğu belirtildi. Öte yandan, Körfez, Karamürsel ve Derince ilçelerinde yürütülen sürvey çalışmalarında zararlıya rastlanılmadı. Mücadele başlatıldı. Dron kullanımıyla da yapılan incelemelerde, üreticilere ayçiçeği çayır tırtılı zararlısıyla mücadele noktasında bilgi verildi. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, ilaçlamaların yapılacağı saatlere dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle arıların çalışma saatlerinde ilaçlamadan kaçınılması konusunda uyarılarda bulundu. Çil, çiftçilerle iş birliği içerisinde olacaklarını ve zararlılardan beraber çalışarak kurtulabileceklerini sözlerine ekledi.

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Çayır tırtılı yayılıyor
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