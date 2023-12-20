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Giriş Tarihi: 20.12.2023 20:26

Çayırbağ cinayetinin katil zanlısı eski damat tutuklandı

Afyonkarahisar’da boşanmak üzere olduğu eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış’ı pompalı tüfekle öldüren Mert Muharrem Taşkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Çayırbağ cinayetinin katil zanlısı eski damat tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Merkeze bağlı Çayırbağ Beldesinde çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde boşanmak üzere olduğu eski eşi Havva Şenol ile babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'ı tartışma esnasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Mert Muharrem Taşkın, sabah saatlerinde JASAT ekiplerinin başarılı operasyonuyla Kışlacık Mahallesinde gizlendiği barakada yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Taşkın, jandarma ekipleri tarafından yapılan işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünde geçirildikten sonra Afyonkarahisar Adliyesine çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Taşkın, tutuklanarak Cezaevine gönderildi.

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Çayırbağ cinayetinin katil zanlısı eski damat tutuklandı
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