Haberler Yaşam Haberleri Çayırbağ’da 4 kişiyi öldürmüştü: Cinayet zanlısı adliyeye çıkarıldı
Giriş Tarihi: 20.12.2023 16:51 Son Güncelleme: 20.12.2023 16:53

Çayırbağ’da 4 kişiyi öldürmüştü: Cinayet zanlısı adliyeye çıkarıldı

Afyonkarahisar’da boşanmak üzere olduğu eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış’ı pompalı tüfekle öldüren Mert Muharrem Taşkın, adliyeye çıkarıldı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Çayırbağ’da 4 kişiyi öldürmüştü: Cinayet zanlısı adliyeye çıkarıldı

Afyonkarahisar'ın Merkeze bağlı Çayırbağ Beldesinde çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde boşanmak üzere olduğu eski eşi Havva Şenol ile babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'ı tartışma esnasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Mert Muharrem Taşkın, sabah saatlerinde JASAT ekiplerinin başarılı operasyonuyla Kışlacık Mahallesinde gizlendiği barakada yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Taşkın, jandarma ekipleri tarafından yapılan işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünde geçirildikten sonra Afyonkarahisar Adliyesine çıkarıldı.

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Çayırbağ’da 4 kişiyi öldürmüştü: Cinayet zanlısı adliyeye çıkarıldı
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