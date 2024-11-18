Çayırova’ya modern garaj binası

Kocaeli Büyükşehir, Çayırova'da Büyükşehir'e ait toplu taşıma araçlarının park ihtiyacını karşılayacağı, vatandaşların ve şoförlerin kullanacağı sosyal donatı alanlarının da bulunduğu garaj inşa ediyor. 16 Eylül'de inşasına başlanan projede idari bina demir ve beton imalatları, CNG istasyonu basınç merkezi patlama önleyici duvar imalatı ve araç bakım merkezi demir imalatları devam ediyor. Projede, alanın ve otobüslerin güvenliğinin sağlanacağı güvenlik binası, tesis binası, otobüslerin CNG yakıtı alacakları modern ve güvenli dolum tesisi yer alıyor. Toplu taşıma araçlarının acil ve hafif bakımlarının yapılacağı bir kademe binasının da yer aldığı projede 91 araçlık otobüs otoparkı ve 10 adet de binek araç otoparkı bulunacak.