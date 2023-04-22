Cayrokopter ile havadan trafik denetimi

Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Afyonkarahisar-Isparta İl Yolu, Çay-Dinar İl Yolu ve Antalya-Afyonkarahisar Devlet Yolu güzergâhında Jandarma Genel Komutanlığı envanterine yeni alınan ve Ankara Jandarma Havacılık Başkanlığından gelen Cayrokopter101 isimli hava aracı ile Jandarma Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek" gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla, Ramazan Bayramının 2. günü havadan Cayrokopter ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

KONTROL NOKTALARINDA DURDURULDU

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel ile Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören'in de katıldığı denetimlerde Cayrokopter üzerinde bulunan yüksek çözünürlükteki kamera sayesinde görüntüler anlık olarak yol üzerindeki denetim yeri olarak belirlenen toplam 5 noktada bulunan trafik jandarması timlerinin kullandıkları tablet bilgisayarlar üzerinden takip edilerek kural ihlali yapan araçlar tespit edilmiş ve kontrol noktalarında durduruldu.

333 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Cayrokopter ile yapılan havadan trafik denetimi sonucunda 333 araç kontrol edilirken kural ihlali yapan 2 araç sürücüsüne bin 387TL, trafik idari para cezası uygulandı, 1araç ise trafikten men edildi. Ayrıca denetimlerde denetim noktalarına alınan sürücüler emniyet kemeri ve hız kurallarına uymaları konusunda ikaz edilerek, sürücü ve yolculara Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikramda bulunuldu. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan Jandarmaya ait köpek timlerince kontrol noktasına alınan araçlarda yasa dışı malzeme tespitine yönelik aramalar yapıldı.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Ayrıca son zamanlarda meydana gelen otobüs kazalarının önlenmesine yönelik olarak da aynı zamanda kontrol noktasına giren otobüsler de denetlenirken bu esnada Jandarma Trafik timlerinde görevli personel tarafından otobüs yolculuklarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda otobüs şoförü ve yolculara bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Öte yandan edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik kural ihlallerinin tespitine yönelik denetleme faaliyetlerine artan bir yoğunlukta devam edileceği öğrenildi