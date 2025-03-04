Cebindeki e-sigara patladı

İNGİLTERE'DE yaşayan Kerri Absolom isimli kadının cebinde taşıdığı elektronik sigara (e- sigara) patladı. Absolom, işe gitmek için hazırlanırken pantolonundan duman çıktığını fark etti. 35 yaşındaki genç kadın, birkaç saniye içinde cebinden kıvılcımlar saçıldığını gördü. Elektronik sigaranın lityum pilinin cebindeki anahtarla temas etmesi, cihazın kısa devre yaparak patlamasına neden oldu. Ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan Absolom, bir hafta boyunca tedavi gördü. Yetkililer, elektronik sigara kullanıcılarını lityum pillerin metal nesnelerle temas etmemesi konusunda uyardı.