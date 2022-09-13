Haberler Yaşam Haberleri Çeçen muhalif davasında 2 tutuklu sanık tahliye edildi
Giriş Tarihi: 13.9.2022 17:32 Son Güncelleme: 13.9.2022 22:15

Çeçen muhalif davasında 2 tutuklu sanık tahliye edildi

Türkiye'deki Çeçen muhaliflere yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri istenen 2'si tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verildi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Çeçen muhalif davasında 2 tutuklu sanık tahliye edildi

Hazırlanan iddianamede, Türkiye'de Rusya muhalifi Çeçenler, izlendiklerini ortaya çıkarmak için bir Telegram grubu kurduğu, şüphelilerden Çeçen kökenli Rus vatandaşı Bislan Rasaev'in de bu grubu takip ettiği belirtildi. Şüpheli Rasaev'in İstanbul'daki muhalif Çeçenlere yönelik eylem yapmayı planladığı anlatıldı. İddianamede, ticaretle uğraşan iş adamları gibi hareket ederek Türkiye'de yaşayan muhalif Çeçen vatandaşları takip etmek, bu kişiler hakkında özel hayatlarının gizliliğini de ihlal ederek araştırmalar yapıp bilgi ve belge toplayarak casusluk faaliyeti yürüttükleri anlatıldı. Şüpheliler hakkında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri istendi..

''VARLIĞI BİLE BELİRSİZDİR''

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü celseye, tutuklu sanıklar Bislan Rasaev ve Abdula Abdulaev getirildi. Diğer sanıkları ise avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan tutuklu sanık avukatı, "Müvekkilim hakkında Çeçen muhalif Abdulhakim hakkında bir eylem hazırladığı iddia edilmektedir ancak buna ilişkin somut bir belge dosyada yer almamaktadır. Hatta bu Abdulhakim kimdir, emniyet güçleri tarafından bulunmamıştır, varlığı bile belirsizdir. Yani ille de tutukluluk hali devam edecekse bu şahsın araştırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilim siyasal hangi belgelere erişmiş, devletimizin hangi sırrını açığa çıkarmış, ne yazık ki ortada delil olmadan halen tutukluluğu devam etmektedir. Neredeyse bir senedir tutukludur. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık Abdula Abdulaev de suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Bislan Rasaev ve Abdula Abdulaev'in suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Heyet, her iki sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

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Çeçen muhalif davasında 2 tutuklu sanık tahliye edildi
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