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Giriş Tarihi: 6.1.2023 19:04 Son Güncelleme: 6.1.2023 19:15

Çeçenlerin alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü

İstanbul Zeytinburnu’nda yabancı uyruklu iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada Çeçen uyruklu 39 yaşındaki Nemed A. hayatını kaybetti. Cinayet sonrası polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Çeçenlerin alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü

Nuripaşa Mahallesi'nde saat 15.00'te 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede Çeçen uyruklu iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle, silahlı kavga çıktı. Apartmanın merdivenlerinde de devam eden kavgada, silahla yaralanan Nemed A. (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ev sahibi Turgay Duman: "Evi, yabancı uyruklu kişilere kiraya vermiştim. Evimde cinayet işlendiğini söylediler, panikle geldim. Polisler buradaydı. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum hala, karakolda öğrenmeye çalışacağım. Çeçen uyruklu kişilerdi, aralarında yaşanmış bir olay. Biz de mağduruz" dedi.

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Çeçenlerin alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü
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